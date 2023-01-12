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Пол Госар: республиканцы будут расследовать обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена, ему может грозить до 10 лет тюрьмы

, 16:43 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Пол Госар: республиканцы будут расследовать обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена, ему может грозить до 10 лет тюрьмы
Конгрессмен Пол Госар, Rod Lamkey / globallookpress.com

Республиканцы будут расследовать обнаружение секретных документов в офисе Джо Байдена, действующему президенту Соединенных Штатов может грозить до 10 лет лишения свободы. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил член американской Палаты представителей Пол Госар.

«Республиканцы будут расследовать обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена, ему может грозить до 10 лет тюрьмы, заявил РИА Новости конгрессмен Госар», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден высказал мнение, согласно которому глава Белого дома за сокрытие секретных документов должен отправиться за решетку.

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