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12 января 2023, 16:43 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Конгрессмен Пол Госар, Rod Lamkey / globallookpress.com

Республиканцы будут расследовать обнаружение секретных документов в офисе Джо Байдена, действующему президенту Соединенных Штатов может грозить до 10 лет лишения свободы. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил член американской Палаты представителей Пол Госар.

«Республиканцы будут расследовать обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена, ему может грозить до 10 лет тюрьмы, заявил РИА Новости конгрессмен Госар», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден высказал мнение, согласно которому глава Белого дома за сокрытие секретных документов должен отправиться за решетку.