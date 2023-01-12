МИД Украины заявил о приверженности к «любым» мирным переговорам, но только при условии полного вывода российских войск

Киев открыт любым инициативам о посредничестве в конфликте с Россией, однако речь о мирных переговорах с Москвой можно будет вести только при условии полного вывода войск РФ с территории Украины. Об этом заявила, общаясь с журналистами в ООН в четверг, первый замглавы МИД республики Эмине Джапарова.
По ее словам, власти Украины готовы рассматривать любые предложения о посредничестве разных стран, касающиеся «освобождения политзаключенных и военнопленных или возвращения украинских детей». При этом она особо отметила усилия Турции в этом направлении.
Джапарова также подчеркнула, что Киев «привержен проведению любых мирных переговоров».
«Но, как неоднократно заявлял мой президент, мы не собираемся отдавать ни дюйма украинской земли, и без вывода российских войск с Украины мы не будем обсуждать мирные переговоры», - сказала замминистра.
Ранее, 11 января, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что перспектив переговоров с Киевом пока нет.