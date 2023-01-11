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Песков: перспектив переговоров с Украиной нет, пока там под запретом диалог с РФ, а Запад не позволяет Киеву проявлять гибкость

, 12:34

Песков: перспектив переговоров с Украиной нет, пока там под запретом диалог с РФ, а Запад не позволяет Киеву проявлять гибкость
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Перспектив переговоров Москвы с Украиной нет, пока в бывшей советской республике под запретом диалог с Российской Федерацией, а западные государства не позволяют киевской стороне проявлять гибкость. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Перспектив мирных переговоров с Украиной нет, пока там законом запрещено вести диалог с РФ, а Запад не позволяет Киеву проявлять гибкость», — процитирован Песков в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля, высказываясь о ситуации вокруг города Соледара, отметил, что говорить об успехе военных действий можно будет тогда, когда Москва сможет достигнуть целей своей специальной операции.

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