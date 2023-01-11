Песков о ситуации вокруг Соледара: говорить об успехе военных действий можно будет, когда удастся достигнуть целей спецоперации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, высказываясь о ситуации вокруг города Соледара, отметил, что говорить об успехе военных действий можно будет, когда России удастся достигнуть целей своей специальной операции. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.
«Говорить об успехе военных действий можно будет, когда будут достигнуты поставленные цели спецоперации, заявил Песков, комментируя ситуацию вокруг Соледара», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.
Также спикер Кремля призвал дождаться официальных заявлений по освобождению населенного пункта.
Ранее в среду сообщалось, что Дмитрий Песков назвал информационной уткой и диверсией сведения о якобы запрете выезда мужчин с российской территории с 9 января.