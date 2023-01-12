Вице-канцлер Хабек: ФРГ не должна препятствовать другим странам в поддержке Украины, в том числе поставках танков Leopard

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12 января 2023, 16:29 Источник: ТАСС

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Фото: Fabian Sommer/dpa/globallook.com

Министр экономики и вице-канлцер ФРГ Робер Хабек прокомментировал решение польских властей предоставить Киеву роту танков германского производства «Леопард». По его мнению, Германия не должна этому препятствовать.

«Есть разница в том, принимаешь ли решение за себя или препятствуешь принятию решения другой стороны. Соответственно, Германия не должна стоять на пути других стран, которые принимают решение о поддержке Украины», - заявил чиновник.

О решении Польши поставить Украине 14 "Леопардов" сообщил накануне президент страны Анджей Дуда. Поскольку речь идет о танках германского производства, на эту поставку требуется одобрение ФРГ.