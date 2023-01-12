МИД России: враждебные действия и агрессивная риторика официальных лиц Великобритании не останутся без адекватного ответа

Враждебные действия и агрессивная риторика официальных лиц Соединенного Королевства не останутся без адекватного ответа. С соответствующим предупреждением выступило министерство иностранных дел Российской Федерации.
Внешнеполитическое ведомство проинформировало в своем Telegram-канале о расширении списка персональных санкций в отношении Британии. В данный перечень были добавлены 36 человек.
«Вынуждены напомнить, что враждебные действия и агрессивная риторика официальных лиц Великобритании не останутся без адекватного ответа, а поддержка неонацистского киевского режима будет дорого стоить его западным хозяевам», — говорится в заявлении отечественного министерства.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, согласно которому Соединенные Штаты хотят втянуть Евросоюз в объявленное Вашингтоном «глобальное соперничество» и сделать Брюссель своим вассалом.