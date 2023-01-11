Захарова: США хотят втянуть Евросоюз в объявленное Вашингтоном «глобальное соперничество» и сделать Брюссель своим вассалом

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11 января 2023, 15:31

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты хотят втянуть Европейский союз в объявленное Вашингтоном «глобальное соперничество» и сделать Брюссель своим вассалом. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выразила Мария Захарова, официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства.

Захарова прокомментировала подписание ЕС и Североатлантическим альянсом новой декларации о сотрудничестве.

«США хотят втянуть Евросоюз в объявленное Вашингтоном “глобальное соперничество” и сделать Брюссель своим вассалом, заявили в МИД России», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля Дмитрий Песков указал, что западные государства во главе с США готовы и дальше накачивать украинскую сторону вооружениями, однако их запасы истощаются.