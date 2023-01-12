Лавров 17 января проведет в Москве переговоры с главой МИД Ирана

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12 января 2023, 12:07 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и руководитель внешнеполитического ведомства Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян во вторник, 17 января, проведут переговоры в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров и Хосейн Амир-Абдоллахиян в рамках грядущей встречи обсудят процесс восстановления СВПД, а также темы текущей двусторонней и международной повестки.

Дипломаты поделятся мнениями о взаимодействии России и Ирана на международных площадках, в частности, в Организации Объединенных Наций, ШОС, обсудят обстановку в Афганистане, Сирии, Закавказье, а также каспийскую проблематику.