Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Раиси

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11 января 2023, 19:49 Источник: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

В среду состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с его иранским коллегой Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Кремля.

Как следует из сообщения, размещенного по итогам разговора на сайте Кремля, главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

«В частности, президенты высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах», - говорится в нем.

В рамках международной проблематики Путин и Раиси затронули вопрос сирийского урегулирования.

«Выражен настрой на продолжение взаимодействия в целях нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике и восстановления ее территориальной целостности», - сказано в сообщении пресс-службы.

Президенты договорились также о продолжении контактов.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нормальным рабочим процессом полемику Путина и Мантурова на совещании.