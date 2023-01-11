Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Раиси

В среду состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с его иранским коллегой Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Кремля.
Как следует из сообщения, размещенного по итогам разговора на сайте Кремля, главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
«В частности, президенты высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах», - говорится в нем.
В рамках международной проблематики Путин и Раиси затронули вопрос сирийского урегулирования.
«Выражен настрой на продолжение взаимодействия в целях нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике и восстановления ее территориальной целостности», - сказано в сообщении пресс-службы.
Президенты договорились также о продолжении контактов.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нормальным рабочим процессом полемику Путина и Мантурова на совещании.