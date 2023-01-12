NBC: помощники Байдена нашли еще одну партию секретных документов, связанных с действующим президентом США

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12 января 2023, 07:53

Президент США Джо Байден, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Помощники Джо Байдена нашли еще одну партию секретных документов, которые связаны с нынешним главой Соединенных Штатов. Соответствующая информация оказалась в распоряжении NBC, говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

«Помощники Байдена обнаружили еще одну партию секретных документов, связанных с действующим президентом США, сообщил телеканал NBC», — отмечается в процитированном посте.

Согласно появившимся сведениям, речь идет о меньшем числе бумаг, чем было найдено ранее в здании Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена.

Как сообщалось накануне, Джо Байден заявил, что якобы не знал, что в его офисе хранятся секретные документы времен вице-президентства политика.