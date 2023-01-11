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11 января 2023, 09:02

Президент США Джо Байден, Sarah Silbiger - Pool via CNP / globallookpress.com

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что якобы не знал, что в его офисе хранятся секретные документы времен вице-президентства политика. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Байден заявил, что якобы не знал, что в его офисе хранятся секретные документы времен его вице-президентства», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Американский лидер отметил, что сотрудничает с министерством юстиции Соединенных Штатов, начавшим проверку.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении журналистов, среди обнаруженных секретных документов были разведывательные сведения, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший президент США Дональд Трамп поинтересовался, когда ФБР собирается обыскивать дома Джо Байдена.