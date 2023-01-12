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Аргументы Недели → Политика 13+

Блинкен заявил, что США и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы

, 07:51 Источник: РИА "Новости"

Блинкен заявил, что США и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы
глава Госдепа США Энтони Блинкен, Janine Schmitz / globallookpress.com

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил в среду, 11 января, что Вашингтон и Токио рассматривают Пекин в качестве наибольшей стратегической угрозы.

Энтони Блинкен в рамках пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остиным, министрами иностранных дел и обороны Японии Есимаса Хаяси и Ясукадзу Хамадой подчеркнул, что стороны согласны с тем, что Китай – это наибольшая стратегическая угроза.

Есимаса Хаяси в свою очередь отметил, что КНР представляет "беспрецедентный вызов", но Токио и Пекину необходимы конструктивные и стабильные отношения для поддержания мира в международном сообществе.

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