Bloomberg: Китай закупил редкий сорт российской нефти Arco

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10 января 2023, 11:59 Источник: Bloomberg

Добыча нефти, Kevin McKiernan/Keystone Press Agency

Китай расширил ассортимент импортируемой из РФ нефти. Об этом со ссылкой на энергетические компании Vortexa Ltd и Kpler пишет агентство Bloomberg.

Согласно тексту материала, Китаем было закуплено три партии сырья из Арктики, а именно: легкий сорт нефти «Новый порт», сырая нефть «Варандей» и высокосернистая Arco.

«Переориентация арктических сортов нефти действительно происходит», - приводит агентство слова ведущего аналитика Kpler по сырой нефти Виктора Катоны.

Трейдеры считают, что подобные закупки вполне способны вытеснить с рынка ближневосточные сорта нефти.

Ранее сообщалось, что в цене выросла российская марка нефти Urals.