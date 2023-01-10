Bloomberg: Китай закупил редкий сорт российской нефти Arco

Китай расширил ассортимент импортируемой из РФ нефти. Об этом со ссылкой на энергетические компании Vortexa Ltd и Kpler пишет агентство Bloomberg.
Согласно тексту материала, Китаем было закуплено три партии сырья из Арктики, а именно: легкий сорт нефти «Новый порт», сырая нефть «Варандей» и высокосернистая Arco.
«Переориентация арктических сортов нефти действительно происходит», - приводит агентство слова ведущего аналитика Kpler по сырой нефти Виктора Катоны.
Трейдеры считают, что подобные закупки вполне способны вытеснить с рынка ближневосточные сорта нефти.
Ранее сообщалось, что в цене выросла российская марка нефти Urals.