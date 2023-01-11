Командир «Ахмата» Алаудинов: взятие Соледара не принесет кардинальных изменений для фронта, но поможет в боях за Артемовск

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11 января 2023, 22:19 Источник: Telegram

Апти Алаудинов. Фото: Telegram/t.me/AptiAlaudinovAKHMAT

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов подтвердил в среду информацию основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о взятии Соледара и оценил важность этого события для дальнейшего продвижения российских войск.

По его мнению, взятие города не принесет кардинальных изменений для всего фронта, но «определенно скажется на положительном решении вопроса по Артемовску [Бахумуту]».

«Логистические маршруты окончательно срезаны. Подвоз боеприпасов, продуктов питания и вывоз раненых для противника прекращается. Эти важные задачи ЧВК «Вагнер» выполнены на сто процентов», - написал Алаудинов в своем телеграм-канале.