Командир «Ахмата» Алаудинов: взятие Соледара не принесет кардинальных изменений для фронта, но поможет в боях за Артемовск

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов подтвердил в среду информацию основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о взятии Соледара и оценил важность этого события для дальнейшего продвижения российских войск.
По его мнению, взятие города не принесет кардинальных изменений для всего фронта, но «определенно скажется на положительном решении вопроса по Артемовску [Бахумуту]».
«Логистические маршруты окончательно срезаны. Подвоз боеприпасов, продуктов питания и вывоз раненых для противника прекращается. Эти важные задачи ЧВК «Вагнер» выполнены на сто процентов», - написал Алаудинов в своем телеграм-канале.