Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин 11 января подтвердил полное освобождение и зачистку территории Соледара от ВСУ

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11 января 2023, 21:55

военный, unsplash.com/photos/Um9WPLvWV_M

Предприниматель, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в среду, 11 января, вечером подтвердил информацию о взятии под контроль российскими подразделениями города Соледара в Донецкой народной республике.

Заявление Пригожина опубликовала компания «Конкорд» в соцсети. «Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии», - заявил Евгений Викторович Пригожин.

По его словам, мирные граждане выведены, а бойцы ВСУ, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. Пригожин привел данные: «Убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих». Он подчеркнул, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Пригожин информирует, что бойцы отряда «Вагнер» приступают к зачистке шахт.

Ранее Евгений Пригожин в ночь со вторника на среду сообщил, что подразделения ЧВК взяли под контроль всю территорию Соледара.