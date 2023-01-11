Министр обороны Турции Акар призвал главу Минобороны Украины Резникова к немедленному прекращению огня

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11 января 2023, 19:23

Министр обороны Украины Алексей Резников, фото: Volodymyr Tarasov/globallook.com

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал украинского министра обороны Алексея Резникова к немедленному прекращению огня в стране.

В ходе телефонного разговоры с украинским коллегой глава военного ведомства Туруии указал, что прекращение огня необходимо для предотвращения дальнейшей гибели людей и восстановления мира и стабильности в регионе.

Хулуси Акар также заявил о намерении Анкары во главе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом "продолжать вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и гуманитарной помощи на всех уровнях", - передает РИА Новости.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с председателем парламента Турции Мустафой Шентопу и попросила его, чтобы Анкара прекратила поставки оружия украинским вооруженным формированиям.