Песков переадресовал Минобороны вопрос о причинах перестановок в руководстве Объединенной группировки войск в зоне СВО

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11 января 2023, 20:32

Герасимов, Путин и Шойгу, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны вопрос о причинах перестановок в руководстве Объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции.

Командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации на Украине, как 11 января объявило Минобороны РФ, назначен начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

Герасимову назначили трех замов - Сергея Суровикина, Олега Салюкова и Алексея Кима.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова назвать причины перестановок и ответить, что означают слова о "расширении масштаба" решаемых задач в зоне СВО. Спикер Кремля ответил: "Это вопрос в Минобороны".