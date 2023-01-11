Герасимов возглавит СВО, это может означать скорое наступление ВС РФ

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11 января 2023, 18:49 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назначен главкомом Объединенной группировкой войск вместо Сергея Суровикина на украинском ТВД. Второй займёт должность заместителя главкома. Об этом сообщило Минобороны.

Минобороны информирует о назначении Герасимова главкомом войск, задействованных в СВО, и поясняет: «Повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск». Такой ход говорит о том, что войска ВС РФ могут в ближайшее время перейти в наступление.

Официальное сообщение МО РФ гласит: «Миноброны 11 января 2023 года Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу произведены новые назначения руководства Специальной военной операцией.

Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба генерал армии ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВ.

Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии СЕРГЕЙ СУРОВИКИН, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии ОЛЕГ САЛЮКОВ, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник АЛЕКСЕЙ КИМ.

Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)».

Судя по всему, Главковерх не просто так решил значительно усилить блок управления группировкой войск, задействованной в проведении специальной военной операции. Думаю, это связано с необходимостью, успокоить российскую общественность, которая не очень-то доверяет Суровикину. Проблема в том, что в многих публикациях , появившихся в прессе за последние 15 лет, журналисты не очень лестно отзывались об этом генерале, указывая на очень жесткий его характер и не менее жёсткое отношение к подчинённым. К тому же, новые назначения могут быть связаны с предстоящими радикальными изменениями в оперативной обстановке на украинском ТВД.