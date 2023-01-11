Омбудсмен Москалькова в беседе с украинским коллегой Лубинцом обсудила вопрос перемещения людей в отсутствие гумкоридоров

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11 января 2023, 13:49 Источник: РИА Новости

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что они с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом взаимно заинтересованы в обсуждении проблем.

В своём ТГ-канале российский омбудсмен отметила, что в ходе переговоров с Лубинцом стало ясно, что для коллег важно найти способы перемещения для конкретных людей в безопасные места при отсутствии гуманитарных коридоров.

Она также подчеркнула, что конкретные даты поставить невозможно.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе встречи с коллегой из Турции Мустафе Шентопу попросила страну не обострять украинский конфликт путем поставки вооружения.