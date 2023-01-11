Омбудсмен Москалькова попросила спикера парламента Турции Шентопу прекратить поставки оружия Украине

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11 января 2023, 13:10 Источник: РИА Новости

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Омбудсмен Татьяна Москалькова в ходе встречи с председателем парламента Турции Мустафе Шентопу попросила страну прекратить поставки оружия на Украину.

В личном ТГ-канале Москалькова написала, что обратилась к Мустафе с просьбой остановить поставки вооружения из Турции на Украину, так как накачивание страны оружием приведёт только к эскалации конфликта.

«Прозвучали очень важные слова о необходимости прекращения огня. Оно является необходимым условием для предотвращения нарушений прав человека», — также отметила российский омбудсмен.

Ранее сообщалось, что Турция с конца ноября 2022 года осуществляет на Украину поставки кассетных боеприпасов, произведённых в Америке для истребления российских танков.