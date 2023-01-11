Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР

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11 января 2023, 11:52 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Старомихайловку ДНР из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале ведомства.

В 11:05 утра вооруженные формирования Украины выпустили по поселку Старомихайловка, расположенного в 20 километрах от города Донецк, пять ракет из РСЗО, артобстрел велся со стороны города Курахово.