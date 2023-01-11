Кива: Зеленский всерьез опасается переворота со стороны военных и своей физической ликвидации, понимая, что «время пришло»

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11 января 2023, 11:40

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский всерьез опасается переворота со стороны военнослужащих и своей физической ликвидации, осознавая, что «время пришло». Об этом написал в Telegram-канале Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

Политик прокомментировал сообщение Службы безопасности Украины, которая заявила об осуществлении контрразведывательных мероприятий в пределах правительственного квартала в Киеве и на близлежащих территориях.

«Зеленский всерьез опасается переворота со стороны военных и своего физического устранения, понимая — время пришло», — говорится в публикации, которую разместил Кива.

Как сообщалось ранее в среду, в Штабе территориальной обороны ДНР проинформировали, что российские силы освободили от украинской армии поселок Подгородное в пригороде Артемовска.