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11 января 2023, 11:15

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Войска Российской Федерации освободили Подгородное в пригороде Артемовска, на территории которого в настоящий момент происходят ожесточенные боестолкновения. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступили в Штабе теробороны Донецкой народной республики.

«Российские силы освободили поселок Подгородное в ДНР в пригороде Артемовска, где идут ожесточенные бои, сообщили в Штабе территориальной обороны», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, британское издание Independent указало на то, что украинская армия не сможет перейти в наступление без наращивания своей боевой мощи.