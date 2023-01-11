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11 января 2023, 10:57

Украинские танки, Yevhen Kotenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины не смогут перейти в наступление без наращивания боевой мощи, в том числе без достаточного количества танков и бронетранспортеров. На это, как передает РИА Новости, указало издание Independent.

«Украинские войска не смогут перейти в наступление без наращивания боевой мощи, в том числе без достаточного количества танков и БТР, пишет британская Independent со ссылкой на мнение чиновников», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, бывший украинский парламентарий Илья Кива, комментируя передачу Анкарой американских кассетных снарядов киевской стороне, отметил, что на текущем конфликте все стараются заработать деньги.