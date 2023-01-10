В местах боев за Соледар и Бахмут морозы ощущаются на уровне минус 25 градусов

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10 января 2023, 22:11

военный зимой, сайт МО РФ

В места ожесточенных боев за Соледар и Бахмут пришли морозы. Столбики термометров опустились до минус 14 и минус 13 градусов соответственно, однако холод ощущается на уровне минус 25 градусов.

В ближайшие несколько дней, согласно прогнозам, температура воздуха в Соледаре и Бахмуте не изменится. Несмотря на то, что столбики термометров не опускаются ниже минус 15 градусов, из-за сочетания уровня относительной влажности воздуха, скорости ветра и отсутствия прямого солнечного тепла в вышеуказанных городах температура ощущается на десять градусов ниже.

Напомним, ранее сегодня врио главы ДНР заявил, что расположенный на территории Донбасса город Соледар в настоящее время близок к освобождению от Вооруженных сил Украины. Боестолкновения сместились в его западную часть.

Отметим также, что в октябре 2022 года военный эксперт Сергей Денисенцев в рамках беседы с журналистами выразил мнение, что зима окажет серьезнейшее влияние на особенности ведения боевых действий в рамках СВО России на Украине. По словам эксперта, вести бои в холодный период сложно, в частности, из-за слишком короткого светового дня и необходимости корректного снабжения войск одеждой, топливом и продовольствием.