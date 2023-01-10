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Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по контролю за производством вооружений

, 17:49 Источник: Telegram

Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по контролю за производством вооружений
зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством вооружений, военной и спецтехники, а также средств поражения.

Кроме того, рабочая группа, о которой идет речь, будет осуществлять контроль за производством боевой экипировки и вещевого имущества.

Дмитрий Медведев на совещании 10 января выразил надежду на то, что данный шаг позволит более эффективно осуществлять все намеченные планы. Зампред Совета Безопасности России добавил, что каждый, кто занимается этим, должен сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа.

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