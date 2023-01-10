Замглавы МИД Руденко: активно развивающиеся отношения России и Азии являются политическим и экономическим «кошмаром» Запада

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10 января 2023, 10:41 Источник: «Известия»

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, MFA Russia / globallookpress.com

Активно развивающиеся отношения между Российской Федерацией и азиатскими государствами являются политическим и экономическим «кошмаром» Запада. Соответствующую точку зрения, как пишут «Известия», озвучил Андрей Руденко, заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ.



«Главным политическим и экономическим кошмаром для Запада в рамках его стратегической антироссийской линии — вне зависимости от того, реализуется ли она на фоне СВО (специальная военная операция — АН) или исходит из других глубинных мотивов, — являются наши динамично развивающиеся отношения с Азией», — процитирован отечественный дипломат в публикации, размещенной на страницах издания.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что новый глава китайского МИД Цинь Ган обсудил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым кризисную ситуацию на Украине.