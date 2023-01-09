Песков заявил, что в Кремле доверяют информации Минобороны о ходе спецоперации

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9 января 2023, 13:39 Источник: РИА "Новости"

Кремль, https://unsplash.com/photos/may0ysY9OrU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 9 января, заявил, что в Кремле абсолютно доверяют информации Министерства обороны страны о ходе специальной операции на Украине.

Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле есть абсолютное доверие оборонному ведомству Российской Федерации.

Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил слова главы государства о том, что главным и единственным источником информации о том, что происходит в рамках СВО, является Минобороны РФ. Дмитрий Песков добавил, что ведомство распространяет новости о спецоперации в ходе брифингов, которые проводит генерал-лейтенант Игорь Конашенков.