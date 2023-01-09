Песков заявил, что в Кремле доверяют информации Минобороны о ходе спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 9 января, заявил, что в Кремле абсолютно доверяют информации Министерства обороны страны о ходе специальной операции на Украине.
Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле есть абсолютное доверие оборонному ведомству Российской Федерации.
Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил слова главы государства о том, что главным и единственным источником информации о том, что происходит в рамках СВО, является Минобороны РФ. Дмитрий Песков добавил, что ведомство распространяет новости о спецоперации в ходе брифингов, которые проводит генерал-лейтенант Игорь Конашенков.