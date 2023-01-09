Столтенберг выразил уверенность в том, что Турция и Венгрия ратифицируют заявку Швеции на вступление в НАТО

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9 января 2023, 12:38

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Thierry Monasse / globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Турция и Венгрия ратифицируют заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. По данному вопросу Столтенберг высказался в ходе беседы с журналистами издания Svenska Dagbladet.

«Я не могу обещать, когда это может произойти, но я уверен, что это произойдет», — отметил генсек.

На данный момент заявку Швеции на вступление в НАТО одобрили 28 стран-членов военно-политического блока из 30.

Как сообщалось ранее, руководитель шведского правительства Ульф Кристерссон указал на то, что Анкара ставит невыполнимые условия для присоединения Стокгольма к альянсу.