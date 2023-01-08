Премьер Швеции Кристерссон: Турция выдвигает невыполнимые условия для вступления в НАТО

Турецкое руководство ставит невыполнимые условия для присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу. Такое заявление сделал шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.
Он отмечает, что Турция не ставит под вопрос выполнение обещаний со стороны Швеции, но при этом желаемое шведская сторона не получает.
На сегодняшний день заявку в НАТО не ратифицируют только две страны из тридцати: Венгрия и Турция.
Ранее глава министерства иностранных дел Финляндии сообщил о том, что Хельсинки не спешат присоединяться к альянсу раньше, чем Стокгольм.