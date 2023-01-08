Премьер Швеции Кристерссон: Турция выдвигает невыполнимые условия для вступления в НАТО

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8 января 2023, 17:12 Источник: РИА Новости

Mustafa Kaya/XinHua

Турецкое руководство ставит невыполнимые условия для присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу. Такое заявление сделал шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

Он отмечает, что Турция не ставит под вопрос выполнение обещаний со стороны Швеции, но при этом желаемое шведская сторона не получает.

На сегодняшний день заявку в НАТО не ратифицируют только две страны из тридцати: Венгрия и Турция.

Ранее глава министерства иностранных дел Финляндии сообщил о том, что Хельсинки не спешат присоединяться к альянсу раньше, чем Стокгольм.