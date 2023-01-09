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9 января 2023, 11:30

Президент Франции Эммануэль Макрон, CNP/AdMedia / globallookpress.com

«Парадокс» президента Российской Федерации Владимира Путина заключается в том, что он не является «неприятным» человеком. С соответствующим заявлением выступил французский лидер Эммануэль Макрон, давший интервью в программе Les Rencontres du Papotin.

«Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чем парадокс», — отметил, в частности, Макрон.

Как сообщалось ранее, в The Daily Telegraph указали на то, что своим решением передать киевской стороне бронемашины AMX-10 RC глава Франции перешел красные линии и нарушил военное табу. Также в публикации, размещенной на страницах издания, выражено мнение о том, что Эммануэль Макрон перехватил инициативу помощи Украине.