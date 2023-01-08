Президент Турции Эрдоган обвинил международное сообщество в бездействии по отношению к украинскому конфликту

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8 января 2023, 22:55

Реджеп Тайип Эрдоган, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Турция в условиях бездействия мирового сообщества является единственной страной, которая ищет мирное решение для конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.



«Международное сообщество предприняло какие-нибудь шаги для урегулирования?» - поинтересовался лидер государства.



Эрдоган подчеркнул, что «все» лишь «помогают торговцам оружием», которые только богатеют на фоне затяжного противостояния двух стран. Он отметил, что власти Турции единственные заботятся об обеспечении мира. Так, правительство страны «прилагает все усилия» для достижения результатов по данному вопросу.



Ранее сообщалось, что в Великобритании не могут помочь Украине с военной техникой.