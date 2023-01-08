The Daily Telegraph: Англия теряет желание оказывать военную помощь Украине

У Соединенного Королевства пропадает желание оказывать военную помощь киевским властям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего начальника Генштаба Сухопутных сил Великобритании Ричарда Данната.
Он рассказал, что новостей по возможным поставкам из Англии Украине нет. В это же время Франция, Германия и США регулярно сообщают о скорых пакетах помощи. Можно сделать вывод, что власти Великобритании не готовы поддерживать Киев военной техникой. Даннат подчеркивает, что это связано с ее дефицитом в государстве.
Ранее сообщалось, что у ВСУ иссякают запасы танков и БТР.
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