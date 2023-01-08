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8 января 2023, 22:09

Komsomolskaya Pravda/ globallookoress.com

Запросы Киева о поставках дополнительных вооружений свидетельствуют о том, что у украинских военных заканчиваются танки и бронетранспортеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего инспектора ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотта Риттера.



Он считает, что военнослужащие «потеряли» все запасы военной техники. Им необходимы танки и бронетранспортеры, так как их просто нет в резервах страны.



Из-за дефицита специализированных машин украинские боевики вынуждены использовать «слабо бронированные средства передвижения». С их помощью на сегодняшний день происходит переброска войск.



Ранее сообщалось, что Польша больше всех участников НАТО желает ослабления РФ.