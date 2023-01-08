Американская телеведущая Робинсон высказала поздравившему спикера Маккарти Зеленскому: используешь своего «папика»

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8 января 2023, 08:59 Источник: РИА Новости

В. Зеленский, фото из соцсети

Американская телеведущая и актриса Минди Робинсон обвинила украинского президента Владимира Зеленского в том, что он использует своего "папика" новоизбранного спикера палаты представителей США Кевина Маккарти и финансовую поддержку от стран Запада для своего обогащения.

Поздравляя в соцсети Маккарти с избранием на пост спикера конгресса, Зеленский выразил надежду, что США продолжат поддержку Украины, и она приведет к "победе" Киева.

Минди Робинсон в своем Twitter-аккаунте назвала Маккарти "папиком" Зеленского. Она ответила президенту Украины:

"Ага, я уверена, ты рад, что твоему папику удалось. Мы все знаем, что ты отмываешь наши налоги через средства от других стран по мошенническим схемам".

"Сколько еще нужно времени, чтобы все поняли, что ты прикрываешь свою задницу, распространяя фейковые новости с Украины?" — обратилась Робинсон к Зеленскому.

В ночь на субботу, 7 января, нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов с 15-й попытки избрала новым спикером республиканца Кевина Маккарти.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров ранее выразил мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский кладет в карман пятую часть западной помощи Украине.