Издание The Hill распространило видео, на котором президент США Байден убегает от журналистов на южной лужайке Белого дома

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7 января 2023, 16:29

Президент США Джо Байден, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

В интернете появилась видеозапись, на которой президент Соединенных Штатов Джо Байден убегает от журналистов на южной лужайке Белого дома. Данный ролик распространило издание The Hill.

Согласно имеющимся сведениям, Байден скрылся от сотрудников СМИ после своего выступления в Белом доме, которое было посвящено второй годовщине беспорядков в Капитолии. Вместо общения с представителями прессы американский лидер предпочел подняться на борт вертолета, чтобы поскорее отправиться в штат Делавэр для проведения там выходных.

Как сообщалось ранее сегодня, российский эксперт Сергей Марков выразил мнение, согласно которому политик Кевин Маккарти, ставший новым спикером нижней палаты Конгресса США, не представляет из себя ничего интересного.