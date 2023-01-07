Патриарх Кирилл заявил, что условием прекращения конфликта на Украине и в мире является вера в Бога

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7 января 2023, 10:16 Источник: РИА "Новости"

патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, Russian Government/globallook.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, 7 января, заявил, что достижение мира на Украине и на всей планете возможно при условии, что в жизни людей будет присутствовать вера.

Патриарх Кирилл в проповеди в рождественскую ночь в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве отметил, что верит в установление мира везде, где он был разрушен. Предстоятель РПЦ, однако, подчркнул, что для этого необходимо, чтобы Бог был с людьми.

Священнослужитель добавил, что изгнание Господа из жизни, создание технократической бездушной цивилизации, которая в Боге не нуждается, – это самое страшное, что только можно представить.