Президент Байден поздравил республиканца Маккарти с избранием на пост спикера Палаты представителей США

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7 января 2023, 09:46

Президент США Джо Байден, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

Американский президент Джо Байден поздравил республиканца Кевина Маккарти с избранием на должность спикера нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов. Об этом информирует РИА Новости.

«Байден поздравил Маккарти с избранием на пост спикера Палаты представителей США, заявил о настрое на совместную работу — Белый дом», — говорится в публикации, которая появилась на сайте российского агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти получил кресло спикера по итогам 15-го тура голосования. Согласно имеющимся данным, кандидатуру конгрессмена поддержали 216 законодателей.