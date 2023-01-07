Президент Байден поздравил республиканца Маккарти с избранием на пост спикера Палаты представителей США

Американский президент Джо Байден поздравил республиканца Кевина Маккарти с избранием на должность спикера нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов. Об этом информирует РИА Новости.
«Байден поздравил Маккарти с избранием на пост спикера Палаты представителей США, заявил о настрое на совместную работу — Белый дом», — говорится в публикации, которая появилась на сайте российского агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти получил кресло спикера по итогам 15-го тура голосования. Согласно имеющимся данным, кандидатуру конгрессмена поддержали 216 законодателей.