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7 января 2023, 08:52

Конгрессмен Кевин Маккарти, Rod Lamkey - CNP / globallookpress.com

Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов с 15-й попытки избрала новым спикером республиканца Кевина Маккарти. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Палата представителей США с 15-й попытки избрала республиканца Кевина Маккарти новым спикером — результаты голосования», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, американская журналистка Эмералд Робинсон высказала мнение, согласно которому власти в Вашингтоне спровоцировали конфликт с Российской Федерацией, построив на украинской территории 46 биолабораторий.