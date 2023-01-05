Арестович об использовании украинскими военными фото убитых россиян: все старые солдаты знают - издеваться над мертвыми - умереть

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5 января 2023, 18:03 Источник: Московский комсомолец

Алексей Арестович, фото из открытых источников

Советник офиса украинского президента Алексей Арестович осудил использование изображений тел погибших российских военных в качестве каких-либо акций в Интернете.

В сети появились ролики с украинской программой, где, якобы, из тел убитых российских солдат можно выкладывать разные слова. Арестович в своем ТК-канале написал, что над мертвыми издеваться нельзя "ни в каком виде".

"Вы даже представить себе не можете, что вы намотали себе на голову этим «весельем»", - указал советник офиса украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Арестовича, "карма на войне очень плотная" и с тех, для кого допустимы картинки из трупов, взыщет "Господь лично", - пишет "МК".

Советник главы офиса Зеленского подчеркнул, что "все старые солдаты знают - издеваться над мертвыми - умереть, причем, плохо умереть". "Те, кто пытаются победить уже погибших врагов умирают заживо", - указал Арестович.