В ООН отказались отвечать на вопрос о Минских соглашениях после признания Меркель и Олланда

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5 января 2023, 08:38 Источник: РИА Новости

Стефан Дюжаррик, Lev Radin/Keystone Press Agency

Представитель ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать признания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях. Соответствующий вопрос был поднят во время брифинга.

Ранее Олланд согласился со словами Меркель о том, что Минские соглашения 2014 года были заключены с целью дать время Украине стать сильнее.

«Это очень правомочный вопрос. Но я бы оставил исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам», - заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, в какой степени слова Меркель и Олланда соответствуют позиции генсека ООН Антониу Гутерреша по Минским соглашениям.

Ранее Дюжаррик заявил, что Гутерреш готов стать посредником в конфликте на Украине, если на это согласятся Москва и Киев.