Представитель генсека ООН: Гутерреш готов выступить посредником в конфликте, если этого захотят Москва и Киев

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4 января 2023, 21:49 Источник: ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: Christophe Gateau/Globallook.com

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерреш выступит посредником в урегулировании российско-украинского конфликта, если этого захотят обе стороны. Такое заявление сделал представитель генсека Стефан Дюжаррик в ходе брифинга в среду.

Отвечая на вопрос о «саммите мира» на платформе ООН, с инициативой которого выступил Киев, Дюжаррик рассказал, что накануне Нового года он разговаривал на тему урегулирования конфликта с Гутеррешем.

«Генеральный секретарь сказал ясно, что он всегда готов выступать посредником, если этого хотят обе стороны. Это в определенном смысле он мог бы сказать о любом конфликте по всему миру», - сказал представитель генсека ООН.

Незадолго до Нового года Гутерреш заявлял, что в данный момент переговоры России и Украины вряд ли возможны, однако он уверен, что мир может быть достигнут в 2023 году.