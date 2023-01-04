Пушилин: президент Путин принял решение о награждении шести военнослужащих, попавших под удар в Макеевке

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4 января 2023, 21:11 Источник: Телеграм-канал WarGonzo

Денис Пушилин. Фото: Telegram/t.me/pushilindenis/

Президент России Владимир Путин принял решение о награждении шести человек, за мужество, проявленное в ночь на 1 января, когда пункт временного размещения военнослужащих в Макеевке (ДНР) была атакован HIMARS. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин в среду во время посещения больницы, где лежат раненые в ту ночь бойцы.

Видео с коротким интервью Пушилина опубликовал телеграм-канал WarGonzo.

«Насколько я понимаю, президентом уже принято решение о награждении шести человек, - это по кому есть информация. Но таких ребят будет гораздо больше», - сказал Пушилин.

По его словам, министерство обороны собирает в настоящее время данные, чтобы представить к наградам и других солдат.

Ранее Пушилин рассказал в своем телеграм-канале о событиях той ночи и назвал настоящим героизмом поведение многих военнослужащих во время обстрела 1 января.