Пушилин назвал настоящим героизмом действия военнослужащих, попавших под удар в Макеевке

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что военнослужащие, которые находились в ночь на 1 января в пункте временной дислокации, атакованном HIMARS, проявили настоящий героизм. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Мы знаем, и не понаслышке знаем, что такое нести потери. И что такое настоящий героизм. Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество!» - заявил Пушилин.
Он рассказал, что большинство из тех, кто уцелел после удара, выбравшись из-под завалов и едва придя в себя, возвращались в разрушенное здание, чтобы помочь сослуживцам. Он подчеркивает, что эти люди рисковали своими жизнями, и часть из них погибла, спасая товарищей.
По словам врио главы ДНР, офицеры полка тоже повели себя в этой ситуации достойно.
«Рисковали собой, вытаскивая солдат. К сожалению, среди них тоже есть и раненые, и погибшие. Заместитель командира полка, увы, погиб», - написал Пушилин.
Ранее сообщалось, что, по уточненным данным, при ударе в Макеевке в первые минуты нового года погибли 89 человек.