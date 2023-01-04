Пушилин назвал настоящим героизмом действия военнослужащих, попавших под удар в Макеевке

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4 января 2023, 17:30 Источник: Telegram

Денис Пушилин. Фото: Telegram/t.me/pushilindenis/

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что военнослужащие, которые находились в ночь на 1 января в пункте временной дислокации, атакованном HIMARS, проявили настоящий героизм. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Мы знаем, и не понаслышке знаем, что такое нести потери. И что такое настоящий героизм. Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество!» - заявил Пушилин.

Он рассказал, что большинство из тех, кто уцелел после удара, выбравшись из-под завалов и едва придя в себя, возвращались в разрушенное здание, чтобы помочь сослуживцам. Он подчеркивает, что эти люди рисковали своими жизнями, и часть из них погибла, спасая товарищей.

По словам врио главы ДНР, офицеры полка тоже повели себя в этой ситуации достойно.

«Рисковали собой, вытаскивая солдат. К сожалению, среди них тоже есть и раненые, и погибшие. Заместитель командира полка, увы, погиб», - написал Пушилин.

Ранее сообщалось, что, по уточненным данным, при ударе в Макеевке в первые минуты нового года погибли 89 человек.