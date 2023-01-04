Количество жертв удара ВСУ по Макеевке увеличилось до 89, погиб заместитель командира полка

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4 января 2023, 07:57 Источник: РИА "Новости"

военный ВСУ, Sadak Souici/Keystone Press Agency

Первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков заявил, что в результате удара ВСУ по Макеевке погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Сергей Севрюков заявил, что командование и офицеры воинской части, а также младшие командиры и военные других подразделений сразу после трагедии приняли все меры для спасения пострадавших. Однако в процессе разбора завалов железобетонных конструкций было установлено, что количество погибших при ударе в Макеевке увеличилось до 89. В частности, жертвой атаки со стороны ВСУ стал заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Семьям погибших, а также всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.