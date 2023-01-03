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В ООН подчеркнули важность завершения конфликта на Украине на фоне обстрела Макеевки

, 23:01

В ООН подчеркнули важность завершения конфликта на Украине на фоне обстрела Макеевки
MFA Russia/ globallookpress.com

Обстрел здания с российскими военнослужащими в Макеевке подчеркивает важность скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака.

Он рассказал, что в организации рассчитывают на скорое примирение сторон, вопрос о котором стоит сейчас наиболее остро на фоне недавних обстрелов в Макеевке.

Хак подчеркнул, что обеим странам необходимо соблюдать правила ведения боевых действий. Так, важно отказаться от обстрелов гражданских территорий.

Ранее сообщалось, что 4 января Эрдоган созвонится с Путиным и Зеленским.

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Политика