В ООН подчеркнули важность завершения конфликта на Украине на фоне обстрела Макеевки

Обстрел здания с российскими военнослужащими в Макеевке подчеркивает важность скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака.
Он рассказал, что в организации рассчитывают на скорое примирение сторон, вопрос о котором стоит сейчас наиболее остро на фоне недавних обстрелов в Макеевке.
Хак подчеркнул, что обеим странам необходимо соблюдать правила ведения боевых действий. Так, важно отказаться от обстрелов гражданских территорий.
Ранее сообщалось, что 4 января Эрдоган созвонится с Путиным и Зеленским.
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