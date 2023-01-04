Певица Чичерина призвала украинских солдат сдаться

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4 января 2023, 13:26

Певица Юлия Чичерина. Фото: Global Look Press

Юлия Чичерина записала видеообращение к военнослужащим Украины. Певица посоветовала ВСУ сдаваться.

«Мы долго терпели, когда на Донбассе расстреливали наших бабушек в огородах и электриков на столбах», - заявила Чичерина. Она отметила, что весь цивилизованный мир закрывал на это глаза, и теперь «пришло время платить по счетам».

ВСУ Чичерина посоветовала сдаться. "Ваши грехи вымерзнут в наших ГУЛАГах. Вы вернетесь чистенькими в наш "русский мир" который все переплавит", - сказала она.

«Время нашей свободы, о которой мы все мечтали, пришло», - обратилась певица уже к россиянам. И добавила, что сейчас самое время «выбирать, кем мы хотим стать – бессмертными героями или бесславными предателями».