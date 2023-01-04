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Жан-Пьер сообщила о намерении Байдена баллотироваться на второй срок

, 09:16 Источник: РИА "Новости"

Жан-Пьер сообщила о намерении Байдена баллотироваться на второй срок
президент США Джо Байден, Michael Reynolds - Pool via CNP / globallookpress.com

Глава США Джо Байден по-прежнему планирует баллотироваться на второй срок в качестве президента страны. Об этом сообщила накануне представителям СМИ пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам Карин Жан-Пьер, Джо Байден говорит о своем намерении принять участие в президентсткой гонке. Пресс-секретарь Белого дома, однако, подчеркнула, что не будет предвосхищать президента.

Жан-Пьр добавил, что ее опыт работы демонстрирует, что администрация американского лидера не станет опережать "какое-либо объявление" по вышеуказанной теме.

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