Байден опроверг заявление лидера Южной Кореи о проведении совместных с США ядерных учениях

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3 января 2023, 09:47 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Samuel Corum - Pool via CNP / globallookpress.com

Американский лидер Джо Байден опроверг заявление президента Южной Кореи Юн Сок Еля о переговорах с Соединенными Штатами по совместным ядерным учениям. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Ранее Юн Сок Ель в рамках беседы с журналистами заявил, что в настоящий момент Сеул и Вашингтон ведут переговоры о совместном проведении учебных маневров, в которых будут участвовать американские ядерные силы.

Джо Байден, отвечая на вопрос представителя СМИ, обсуждает ли он совместные ядерные учения с Южной Кореей, кратко подчеркнул: "Нет".