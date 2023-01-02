Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о возможных ядерных учениях с США

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2 января 2023, 12:24 Источник: РИА Новости

Джо Байден и Юн Сок Ёль, фото: White House/globallookpress.com

Представители Южной Кореи ведут переговоры с представителями США о совместном планировании и проведении учений с участием американских ядерных сил для противостояния ядерной угрозе КНДР.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью газете "Чосон Ильбо" сообщил, что Сеул и Вашингтон обсуждают применение концепции совместного планирования и совместных учений ядерных сил.

Как отметил Юн Сок Ёль, после получения КНДР ядерного оружия очень трудно успокоить граждан Республики Корея только заявлениями о том, что США смогут их защитить с помощью "ядерного зонтика" или расширенного сдерживания.

"Поэтому, чтобы лучше реагировать на ядерную угрозу Пхеньяна, Сеул надеется принять участие в операции американских ядерных сил", - пояснил южнокорейский президент.

Юн Сок Ёль подчеркнул, что обсуждения совместных учений не означают совместного использования ядерного оружия.